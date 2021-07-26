疫情高峰時期，新北市衛生局防疫專線每天有近300通的電話湧入，然而很多問題，負責專線服務電話2名同仁第一時間也無法答出，自責無法立即幫民眾解決問題，因此開始編寫衛生局的防疫100問QA，更無私分享給每一位需要服務市民的同仁手上，為提供民眾正確資訊，防疫100問QA最多一天有高達6次更新版本紀錄。

新北衛生局心理衛生科同仁告禎及吟真回想當時臨危受命，支援專線電話接聽任務的同仁，「結果第一天就被電話那端憤怒的民眾給罵哭了，哭的原因不是因為民眾的怒氣，而是自責沒辦法解決民眾問題。」

過去兩人負責衛生局毒品防治業務，面對民眾各式各樣的關於新冠肺炎的問題，完全是從零開始，第一天被罵哭的窘境並沒有將兩人擊垮，他們開玩笑地說大家可能都有創傷症候群，捲起袖子編撰衛生局的防疫100問，其初心就是能夠真正幫助民眾解決問題、不想再被罵。

吟真在第一天值完專線電話，就下定決心利用下班時間開始編撰防疫100問，最大的挑戰就是找不到問題的答案，而她選擇從疫情中心記者會、新聞報導、各式各樣的資訊中尋求解答，每天從下班開始忙到半夜，正當自己覺得撐不下去的時候，告禎自告奮勇加入行列，也終於製作出第一版的防疫100問手冊。

正當兩人開心地將手冊交給專線同仁運用，才發現還有更多需要優化的地方，因為看似相同的問題卻因為條件背景不同，有不同的解答。兩人笑說：所有的答案都是被罵出來的；因為民眾渴望第一時間就能得到正確資訊與解決方案，這也激勵兩人要更努力尋求正確的答案。