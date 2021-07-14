在台積電明召開法說前夕，亞系外資看好台積電第3季營收可望季增2成，無獨有偶，外媒也報導蘋果iPhone 13產量傳提高20%，年底供貨上看9千萬支，消息人士透露，蘋果增產原因是華為遭美國制裁，智慧手機市場受挫，所以趁iPhone新機發表搶下競爭對手市占。

匯豐證券認為，台積電第3季營收將繳出超乎預期的成績單，主要受惠蘋果新iPhone貢獻推升5奈米製程放量，且今年iPhone量產時程與2020年延後1個月相較，將回歸正常化，因此第3季將貢獻絕大多數營收，預期營收季增幅度上看2成，為外資圈最樂觀預測。

美國財經媒體報導，近幾年，蘋果新款iPhone在秋季發表到年底產量，一般都下單7500 萬支，這次若上修產量到9千萬支，代表蘋果預測，疫苗開打解封後的首支iPhone將引爆購買潮，也是蘋果推出的第二款5G手機。

知情人士透露，iPhone 13 整體功能升級的程度較iPhone 12來得小，發表時間回歸到9月，比去年10月亮相提早，主要是疫情干擾降低，部分供應鏈已逐步恢復正常供貨。傳出蘋果已要求供應商備貨最多9千萬支iPhone，但實際數量可能略低。另有消息指稱，蘋果之所以要提高產量，與華為智慧手機受美國制裁有關，趁機吃下對手市占。

儘管目前晶片荒尚未紓解，但知情人士預料iPhone 13生產不受影響。

台積電明日召開法說會，為台股重頭大戲，市場資金提前卡位，帶動台積電股價連續三天上漲，周三（14日）延續強勁走勢，上漲6元、近1%，收在613元。法人指出，台積電法說若釋出第3季營收季增逾10%，電子股將重返主流，投資人應順勢而為。