學甲警分局長翁誌宏（中）更拿著大聲公，沿路提醒攤商和民眾遵守防疫規定。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲警分局會同市府經發局市場處、學甲區公所等單位，到夜市實施防疫宣導及稽查。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南夜市12日起有限度開放攤商營業，其中學甲夜市於今天傍晚開市，台南市學甲警分局會同市府經發局市場處、學甲區公所等單位，到夜市實施防疫宣導及稽查，學甲警分局長翁誌宏更拿著大聲公，沿路提醒攤商和民眾遵守防疫規定。

學甲警分局長翁誌宏說，夜市重新營業後，業者須遵守「三罩一套」與「二禁二外」2大防疫指引。業者若不落實防疫計畫，恐造成疫情破口風險，將依傳染病防治法，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，除了荷包失血外，最重將予以停業。

警方今天除了宣導防疫應遵守規範外，並同時進行護老交通安全及防詐騙宣導，提醒民眾注意家中長者用路安全，於清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物以及儘量靠路邊行走，共同營造高齡友善用路環境。

另，不少民眾在防疫期間增加在家中上網購物的機會，網路購物衍生之「假網拍」、「ATM解除分期」等2大詐騙手法近期均有增加趨勢；警方呼籲民眾應提高警覺，如有疑問，可立即撥打「165反詐騙專線」或「110報案專線」諮詢，避免遭受詐騙。