不顧疫情自解封？桃園19日下午1小吃店內驚見8名越南籍移工群聚用餐，警方獲報後隨即到場移請裁處，黎姓老闆娘表示，3個月沒開店已經丟掉很多菜，以為疫情舒緩，才同意客人內用，老闆獲知後氣炸向老闆娘抱怨得不償失。

近日疫情趨緩但仍維持三級警戒，桃園警方於19日下午約2時接獲民眾檢舉，稱延平路某小吃店內有客人群聚用餐，員警到場了解後發現店內共有8名越南籍移工內用聚餐，58歲黎姓老闆娘表示，以為疫情已有舒緩，才同意客人在店內用餐，經警方說明防疫相關規定後，已依規定製作紀錄表移請相關單位裁處。

桃園警分局指出，黎姓老闆娘持續向警方解釋小吃店已有3個月沒開店，更強調「已經很多菜爛掉丟掉了」擔憂虧損對小吃店不利，見疫情已有趨緩才開放內用，而8名聚餐的外籍移工向警方表示，是經過老闆娘同意才敢內用，小吃店老闆獲知違反規定將遭罰後也匆忙趕回店內，更氣炸向老闆娘抱怨「早就叫你不要開放內用」。

警方表示，該小吃店已依開放內用、室內群聚5人以上等原因制作紀錄表移請相關單位裁處，據了解，8移工聚餐的酒菜錢可能不超過5千元，店家卻可能分別收到違反內用規定最高罰1.5萬、違反室內群聚至少6萬元等高額罰單，更讓老闆大罵老闆娘私自開放內用是因小失大，得不償失。

警方指出，雖疫情逐步趨緩但桃園市並未同意開放內用，呼籲業者應遵循防疫規定勿鬆懈，切勿違反規定群聚成為防疫破口，警方將持續加強稽查，違反規定者將移請市府衛生局相關單位裁處。