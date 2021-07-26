台中公園智選假日飯店「丰盛町餐廳」自7月31日起，推出客房變包廂預約制用餐服務，事先電話訂位，即可在專屬的客房內用餐。（馮惠宜攝）

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日以後降級不解封，除雙北、宜蘭外，各縣市都有條件開放餐飲內用，飯店餐飲業者慘淡經營超過兩個月，也積極規劃開放內用，其中王品集團請專業消毒團隊進行清消，台中公園智選假日飯店丰盛町餐廳推出客房變包廂預約制用餐服務，築間餐飲集團推出內用88折優惠，據悉父親節訂位也都很給力。

餐旅業在這波疫情中受創慘重，自5月19日開始禁止現場飲食迄今已逾69日，王品快食尚事業群王益珊總經理表示，「越是艱難，越要吃飯」，王品集團期下全台172家門店（不含雙北、宜蘭）26日暫停接單、停止外帶外送，同步聘請專業消毒團隊，仿照國軍化學兵高規格作業進行清消；並同時購買1萬劑快篩試劑，提供同仁進行「居家快篩」。

而台中公園智選假日飯店「丰盛町餐廳」自7月31日起，推出客房變包廂預約制用餐服務，事先電話訂位，即可在專屬的客房內用餐；且推出20款單人套餐供內用客人選擇，消費滿500元，還可再送100元餐飲抵用券。

另，築間餐飲集團旗下三大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「日暮裏熟成肉專賣放題」（除雙北市以及宜蘭分店）推出內用88折優惠。

台中福華推出3F覓舍推出鴨胸套餐、16F海華樓推出九龍套餐等防疫單人套餐及梅花座安排；裕元花園酒店27日起推出限時限量的安心住宿方案，凡雙人入住，其中一位貴賓於入住時出示施打疫苗證明，即可享每晚2999起的安心優惠價。

而開放內用後，各家業者仍持續接外帶餐點，其中阿秋大肥鵝餐廳7月27日開放內用後，仍在父親節檔期推出「爸氣食足」3988元起專案合菜。