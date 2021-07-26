66人不顧三級警戒聚賭成沙丁魚，桃園市衛生局重罰462萬。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

66人不顧三級警戒聚賭成沙丁魚，桃園市衛生局重罰462萬。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

全國實施三級警戒，李姓男子6月不顧疫情嚴峻，私下經營天九牌職業賭場，63名賭客為博一把，也不管成「沙丁魚式群聚」，除中壢警方破獲將66人全送辦，桃園市衛生局也依傳染病防治法對在場人全開罰3萬至30萬，總計462萬元罰鍰，創疫情期間全國開罰最高金額。

中壢警分局接獲檢舉稱龍岡路二段有職業大賭場，6月16日清晨4點持搜索票取締賭場，當場查獲賭場內擠滿人，包括52歲李姓負責人、55歲陳姓荷官、40歲陳姓及22歲張姓水車司機、66歲張姓屋主，還有61名成年賭客及2名未成年賭客，以及總賭資166萬9800元。

中壢警方將68人依賭博罪、社會秩序維護法送辦，另除2名水車司機在戶外未群聚，其餘室內群聚66人全函請衛生局裁罰，衛生局依警方函送的相關事證，將李姓負責人、陳姓荷官及張姓屋主各重罰30萬元，其餘61名賭客各罰6萬元，2名未成年賭客則各罰3萬元，罰款總金額達462萬元，衛生局已將裁處書、繳費單寄出。