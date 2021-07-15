大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅14日與印度外交部長蘇傑生會面。王毅指出，中印兩國是夥伴，而非對手，更不是敵人。印關係原則仍應是互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政，相互尊重彼此核心利益，應更加重視雙方共同戰略利益。

王毅表示，去年9月兩國外長莫斯科會晤以來，兩軍一線部隊在加勒萬河谷和班公湖地區脫離接觸，中印邊境地區形勢總體趨向緩和。同時，中印關係仍在低谷徘徊，這不符合任何一方利益。中印關係的本質是兩個相鄰發展中大國如何看待彼此、如何和睦相處、如何相互成就的問題。中方對中印關係的戰略判斷沒有變化。中印關係定位仍應是互不構成威脅、互為發展機遇，兩國是夥伴，而非對手，更不是敵人。

王毅強調，中印關係原則仍應是互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政，相互尊重彼此核心利益。中印互動模式仍應為合作為主導，互利互補，良性競爭，避免對抗。當前，中印兩國無論對各自地區還是世界和平與繁榮都承擔著更加重要的責任，應更加重視雙方共同戰略利益。

王毅指出，去年中印邊境事態是非曲直清楚，責任不在中方。中方願意同印方通過談判磋商，就需應急處置的問題尋求雙方都接受的解決方案。雙方應該將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過擴大雙邊合作積極面，為談判解決分歧創造有利條件。要鞏固已取得的脫離接觸成果，嚴格依照雙方協議和共識，不在敏感爭議區採取任何單方面行動，避免因誤解誤判導致局勢反復。要著眼長遠，從應急處置逐步轉向常態化管控，防止涉邊事件對雙邊關係造成不必要干擾。

蘇傑生表示，作為兩個發展中大國，雙方有很多共同點，在很多領域都應加強合作。印方沒有也不希望改變對印中關係的戰略判斷，願同中方共同努力，推動雙邊關係走出低谷。印中應當通過對話和磋商找到符合雙方利益的邊界問題解決方案，同時都應確保不採取單邊行動，避免局勢複雜化。印方感謝中方對印舉辦金磚活動給予的支持。

雙方都認為應儘快使兩國關係擺脫目前低水準徘徊的局面，實現健康穩定發展。雙方都鼓勵通過現有機制加強兩國邊境事務磋商，鞏固好已達成的成果，同時力爭從應急處置向常態化管控轉變，共同維護邊境地區和平安寧。