外交部長吳釗燮20日透過線上記者會宣布，在與立陶宛政府緊密協商後，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania)。吳釗燮說，以台灣為名能讓歐洲的朋友清楚明白這代表台灣2350萬人。這是我國在中國大陸邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處，意義重大。

蔡英文總統也在臉書表示，駐立陶宛台灣代表處成立，是重要外交突破。兩國的友好關係將更上一層樓。

立陶宛是歐洲波羅的海三小國最南邊的一國，北接拉脫維亞。立陶宛原本在台灣默默無聞，近來因為立陶宛政府在上個月，宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，經濟與創新部長阿爾莫內特又表示立陶宛預計在今年10月或11月在台灣設立辦事處。一時之間，成為國人關注的焦點。

事實上，立陶宛是台灣第79大貿易夥伴。2020年，台灣出口至立陶宛的金額為1億896萬美元，較2019年減少9.6%。自立陶宛進口的金額為3211萬5272美元，較2019年減少21.9%。迄今尚無台商前往立陶宛投資或經營。

2021年開始，立陶宛採取「疏中親台」的外交政策，不但退出與中共的「17+1合作」，還宣稱將在台灣開設經濟代表處，目的顯然在試圖加強與台灣的經貿關係，尤其是期待台商前往投資設廠，帶動當地相關產業發展。

我國曾於去年捐贈立陶宛10萬片口罩。如今立陶宛回贈疫苗，更同意我國代表處以「台灣」為名，也是刻意向台灣示好，希望從此能為立陶宛經濟發展帶來燦爛的前景。

對台灣而言，此項發展宛如天上掉下來的禮物。但是台灣能否順順當當地接受這份禮物，還要看後續發展。

第一，外交工作一向是「只能做、不能說」。尤其是敏感性事務。必須等到塵埃落定，成為無法逆轉的既成事實，才適合對外公布。本年2月5日，我政府宣布已與蓋亞那達成協議設立「台灣辦公室」，不到24小時，蓋亞那外交部卻公然宣布終止與我簽署的設處協議。希望此次立陶宛設處不要再重蹈覆轍。

第二，立陶宛經濟與創新部長阿爾莫內特曾公開表示，兩年前曾以立陶宛議會成員的身分造訪歐盟在台灣的貿易辦事處，當時也注意到波蘭在台灣設有辦事處。因此想到為什麼立陶宛還沒有在台灣成立辦事處，因為雙方的企業都有興趣建立更多的夥伴關係和聯繫。

由此觀之，立陶宛對於提升立台雙邊經貿關係期待甚高。立陶宛在台灣設立辦事處後，能否促成台商前往立陶宛經商？而「駐立陶宛台灣代表處」成立後，能否為立陶宛帶來大量外資以及工作機會，都是極為現實且嚴峻的考驗。

台灣市場有限，外貿以中國大陸為主體，依存度已超過40%。另一方面，立陶宛人口僅280萬，同時我在其鄰國拉脫維亞早已設立代表處，新設的駐立陶宛代表處能發揮多大效能，還有待觀察。

誠如立陶宛阿爾莫內特部長所說，立陶宛歡迎台灣設立代表處的決定，為雙方合作關係標記了新篇章，也為彼此帶來新契機。接下來就要看雙方如何呵護這嬌弱的新契機，使其能夠力抗外力的干擾，成長茁壯。（作者為退休大使）

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