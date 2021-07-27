桃園市長鄭文燦利用空檔觀看比賽，並大聲歡呼。（桃園市新聞處提供）

郭婞淳奪下東京奧運金牌，桃園市長鄭文燦主持完疫情說明記者會後，利用空檔觀看賽事，不時鼓掌歡呼。他說，太感動了，這時刻也是台灣人都覺得光榮的時刻，這也是東京奧運非常難忘的一幕。

鄭文燦說，非常感動，這個時刻是台灣人都覺得很光榮的時刻。奪下首面金牌，也看出她非常努力想要打破自己保持的世界紀錄，也代表要不斷超越自己。鄭文燦也說，這也是東京奧運裡面，我們非常難忘的一幕。