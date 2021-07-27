郭婞淳摘金 鄭文燦：台灣人都覺得光榮的時刻 17:052021/07/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦利用空檔觀看比賽。（桃園市新聞處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦利用空檔觀看比賽，並大聲歡呼。（桃園市新聞處提供） 郭婞淳奪下東京奧運金牌，桃園市長鄭文燦主持完疫情說明記者會後，利用空檔觀看賽事，不時鼓掌歡呼。他說，太感動了，這時刻也是台灣人都覺得光榮的時刻，這也是東京奧運非常難忘的一幕。 鄭文燦說，非常感動，這個時刻是台灣人都覺得很光榮的時刻。奪下首面金牌，也看出她非常努力想要打破自己保持的世界紀錄，也代表要不斷超越自己。鄭文燦也說，這也是東京奧運裡面，我們非常難忘的一幕。 郭婞淳摘金創紀錄 最正主播興奮敲碗曝她私下可愛面 郭婞淳創3奧運紀錄一舉奪金 蘇貞昌發文恭喜 #時刻 #鄭文燦 #台灣人 #覺得 #光榮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭婞淳奪金 台東老家超開心：恭喜實現金滿貫願望 17:062021/07/27 體育 藍議會提案桃園施打疫苗都要國際認證 鄭文燦：尊重 17:372021/07/27 政治 郭婞淳舉起中華隊首金 蔣萬安震驚：破奧運3紀錄 17:092021/07/27 政治 郭婞淳奪金吳思瑤恭賀她 網友一看噴火：姓名全寫錯 19:012021/07/27 政治 東奧》贊助商加碼10萬美元 郭婞淳奪金至少進帳2280萬元 17:122021/07/27 體育 東奧》郭婞淳摘金破3項奧運紀錄 恩師淚喊：終於拿到金牌 17:152021/07/27 體育 郭婞淳登場 中華隊力拚連5屆奪金 04:102021/07/27 運動天地 東奧》郭婞淳3創奧運紀錄神奇奪金 網狂推家鄉設「婞淳路」 18:492021/07/27 體育 圖輯》郭婞淳奪金創3奧運紀錄 舉重女神全方位英姿一次看 17:592021/07/27 體育 東奧》郭婞淳太神！粉絲看到這幕噴淚 網友狂喊：超想哭 17:502021/07/27 體育 東奧》郭婞淳拚141kg往後倒不忘甜笑 一動作網全被圈粉 18:142021/07/27 體育 政治熱門新聞 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 高端疫苗開放預約後 郭正亮脫口一句 - 政治 今開放第4輪疫苗預約 藥師意外發現一個重大問題 - 政治 2022這大咖選桃園？他9字斷言國民黨主席選舉結局 - 政治 桌球教父莊智淵被冷落？網友出征蔡英文臉書 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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