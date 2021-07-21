桃園新增5起本土確診案例，人數再度躍居全國第2，全都跟「特殊交友圈」相關，鄭文燦指出，3人和原本的特殊交友圈有接觸，其中1人是文化局同仁，因此宣布圖書館和展覽館閉館到25日。另有1婦人是兒子同事確診而染疫，還有1男有特殊交友圈特質。衛生局長王文彥更預告明天還有3例「特殊交友圈」，呼籲主動快篩。

鄭文燦說，案15567是30多歲男性，因和18日確診的台北電腦員工（案15524）有接觸，出現症狀自己快篩陽性，到醫院採檢確診，已匡列8人。案15568是20多歲男性，在中壢某工廠工作，因出現症狀自行快篩陽性後至醫院採檢確診，已採檢23人居隔，並擴大匡列161人採檢、自主健康管理。

案15574，是文化局30多歲男性同仁，也是案15568朋友，被列為居隔對象採檢後確診，雖然CT值較高是30，但仍匡列27人居家隔離，他提到，文化局大樓圖書館和財政局264位同仁全採檢，PCR都是陰性，仍全部改為居家上班，自主健康管理到7月25日，文化局內的圖書館和展覽館也閉館到7月25日。

案15575是60多歲女性，初步疫調來源是兒子的同事、將於明天公布的案15596（曾和台北電腦員工有接觸），另案15583是有症狀就醫採檢確診，他也有特殊交友圈特質，市府會把可能感染來源找出。

鄭文燦提到，確診5個中有4個跟特殊交友圈有關，其他的是朋友或家人，衛生局從細部找出每個人的關聯，做出關係圖，發現這波特殊交友圈引發職場和家庭感染，因此截斷特殊交友圈的傳染源非常重要，不諱言部分是網友身分，甚至還有跨縣市，呼籲若有相關接觸史，務必讓交往對象知悉，也要自己快篩或到醫院採檢，才是保護家人和同事最好的方式，市府也會列為專案追查，多次匡列，防堵特殊交友圈傳播鏈。

衛生局長王文彥則預告，明天有3例和台北電腦員工（案15524）有接觸，不諱言他們有「開趴」的情況，強調6月初至今，桃園共有40位屬於特殊交友圈，近期20個分屬2的大集團和1個小集團，他讚今確診2例就是自己發現有交友關係，自主採檢確診，2度強調「主動出來是好事！」

王文彥不諱言部分是交友軟體產生連結，關係比較複雜，因為不是真名，疫調恐會有延遲，更需要大家合作，協助一起清零，直言可能會影響到職場和家人，像是2個月來就有9位家屬是被特殊交友圈感染，鼓勵特殊交友圈自主出來採檢，衛生局和衛生所會全力協助，他也建議可到部立桃園醫院和林口長庚醫院尋求協助，必要還會幫忙施打預防針，大家一起把防疫做好，解決問題。