國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）從山崖管到海邊，連續否決三個案子，儼然成了「通訊傳播否決委員會」。把自己當成「媒體沙皇」的ＮＣＣ，致使黨權壟斷媒體，塑造出一言堂社會，如此民進黨就能萬世其昌嗎？

現今社會中，媒體大者恆大，需不需要被管制、由誰來管制、如何管制，成為一個兩難的命題。以美國為例，美國政府決定「不作為」，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）如此描述自己的原則：「憲法保障言論自由和新聞自由，ＦＣＣ允許自由表達意見，確保最廣泛和最對立的意見表達，儘管有些意見可能頗具攻擊性。」因此，美國政府並未介入管制社群網站言論，因為一旦介入，接下來的問題將會是：「政府監督社群網站，誰來監督政府？」

現在的ＮＣＣ，就像老師改作業一樣，檢驗媒體的政治主張。中天新聞台（中天）引用外媒《ＣＮＮ》影片報導高端疫苗工廠的運作，被ＮＣＣ認定「沒有公正平衡」。媒體監督政府，政府再派ＮＣＣ來監督媒體，就像威權時期媒體頭上還有一個警總，那第四權如何發揮作用？

ＮＣＣ濫權的矛頭，不只指向中天。例如否決「ＴＢＣ有線電視集團」經營權轉讓，理由是「賣方適格性太差」，這個理由寫在《衛星廣播電視法》哪一條？此外，與前交通部長林佳龍交好的「台灣數位光訊科技集團」（台數科），申請變更為新聞頻道，一度獲得ＮＣＣ同意，卻因林佳龍涉及前立委徐永明收賄案而失勢，申請案立刻胎死腹中。

更不用說ＮＣＣ對華視補頻五十二台的偏愛，對台視的排斥，已經完全突破下限。其實華視、台視都與民進黨友善，但在ＮＣＣ眼中，媒體光是「親綠」還不夠，還要看親的是哪一個派系，以及這個派系在黨內的實力消長。

根據「台灣民意基金會」民調，民進黨支持度近三個月流失一五％，蔡政府抗疫表現不得人心可見一斑。政府介入媒體有如飲鴆止渴，短期或有興奮劑的效果，長期卻會傷害執政黨的免疫系統，失去自律機制。

若非黨權控制媒體，媒體大環境縱容衛福部長陳時中，中央流行疫情指揮中心膽敢在去年拒絕ＢＮＴ疫苗、今年輕率開放３＋11政策，進而造成防疫破口嗎？俗話說「寵子不孝」，對執政者也是同樣的道理，愈寵愈不成器。民進黨破壞媒體的監督機制，從結果來看，反而害了自己。

新聞自由是民主的疫苗，也是政府濫權的疫苗。民進黨內的各派系若是放棄爭取社會信任，只想著藉由ＮＣＣ控制媒體。就算得到黨內提名，整個黨的信任度崩盤，又有何意義？

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