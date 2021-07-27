晶片大廠輝達（Nvidia）目前是標普500指數成份股中身價排名第九的企業，其市值逼近5000億美元，幾乎是半導體競爭對手英特爾、超微和高通的市值總和。外媒分析指出，輝達可能是下一個納入道瓊工業指數的明星科技公司。

分析指出，輝達納入道瓊指數的可能性極高。有些人甚至認為輝達比當前的晶片之王英特爾或乏味的科技巨頭IBM更適合加入道瓊指數。

但不可否認的，輝達的年營收與英特爾或IBM相比仍然相形見絀，英特爾或IBM今年營收都上看逾700億美元，但輝達本財年約250億美元的營收預測已不算太差。

將輝達納入，可以提高利潤豐厚的遊戲與加密貨幣產業在道瓊指數的份量，因為輝達的圖形處理晶片是高階電競電腦和加密貨幣挖礦設備的關鍵組件。

輝達可能納入道瓊指數的傳聞越來越多，還有另一個重要原因，就是最近輝達分拆了股票。

股票分割讓輝達納入道瓊指數的可能性升高。直到最近分割股票之前，輝達對道瓊指數來說還是太貴。數周以前，輝達的股價一直沒有跌破過750美元，若以這個價格納入道瓊指數，輝達將成為迄今道瓊指數最大的成份股。聯合健康保險（UnitedHealth）的股價約在415美元左右，已經是道瓊指數的頂級股票，在道瓊指數的占比達到約8%。

但輝達最近分拆了股票，其股價也因此砍掉了四分之一。目前輝達的股價約在190美元之譜，在30檔道瓊指數成分股中，就有10多檔高於這個價位。

蘋果在2015年納入該藍籌股指數之前，也是將其股票分拆到比較親民的價位。

臉書在未來也可能納入道瓊指數，因為其身價已經超過1兆美元。不過，這家社群媒體巨頭可能也需要分拆股票。若以現在接近375美元的股價加入，臉書將成為道瓊指數第三大成分股，僅次於聯合健康保險和高盛。而這也是為什麼現在輝達似乎比臉書更可能成為下一個納入道瓊指數的科技股。