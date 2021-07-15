台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真）

衛福部長陳時中14日脫口說用「劑次人口比」來看「疫苗覆蓋率」是蔡英文總統的意思，被質疑是美化數字，要達到蔡總統拚7月底25％覆蓋率目標。台北市長柯文哲15日表示，疫苗覆蓋率還是要用打了第1劑幾％、打了第2劑幾％，世界各國都用這通用標準，不要自己發明。

柯文哲說，打疫苗的覆蓋率，還是要用打了第1劑有幾％、打了第2劑有幾％，世界各國都有用此通用標準，「不要自己發明一個統計的標準」。