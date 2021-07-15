總統用劑次人口比算疫苗覆蓋率 柯文哲：不要自己發明 16:462021/07/15 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中14日脫口說用「劑次人口比」來看「疫苗覆蓋率」是蔡英文總統的意思，被質疑是美化數字。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真） 衛福部長陳時中14日脫口說用「劑次人口比」來看「疫苗覆蓋率」是蔡英文總統的意思，被質疑是美化數字，要達到蔡總統拚7月底25％覆蓋率目標。台北市長柯文哲15日表示，疫苗覆蓋率還是要用打了第1劑幾％、打了第2劑幾％，世界各國都用這通用標準，不要自己發明。 柯文哲說，打疫苗的覆蓋率，還是要用打了第1劑有幾％、打了第2劑有幾％，世界各國都有用此通用標準，「不要自己發明一個統計的標準」。 疫苗覆蓋率改劑次人口比 陳時中坦言總統的意思 覆蓋率採劑次人口比 恐失真誤判 #疫苗覆蓋率 #柯文哲 #標準 #劑次人口比 #覆蓋率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨稱4457萬疫苗足夠 李貴敏傻眼：睜眼說瞎話 08:392021/07/15 政治 稱有5000萬劑卡藍申購 柯酸沒看到 04:102021/07/15 焦點要聞 用劑次人口比推算疫苗覆蓋率 卓伯源：蔡政府在欺瞞大眾 10:352021/07/15 政治 藍縣市購疫苗 民進黨團：內部矛盾外部化 12:292021/07/15 政治 感恩捐贈疫苗 黃偉哲空運250公斤愛文芒果送日本 15:202021/07/15 生活 大陸多地下猛藥提升疫苗接種率 拒打者停工停薪 11:012021/07/15 兩岸 柯文哲聲量高！學者：蔣萬安選台北市長「非常危險」 11:592021/07/15 政治 7／26解封機率曝 急診醫見1數據：2個月來首見 07:532021/07/15 生活 人民被綁架 藍白還在互鬥 04:102021/07/15 時論廣場 平台疫苗分配AZ為主 莫粉有得等 04:102021/07/15 焦點要聞 柯文哲2024選總統門票到手了？黃創夏曝最大優勢：拿到600萬票以上並非不可能 13:272021/07/15 政治 政治熱門新聞 蔡政府要求讓鴻海、台積電炸鍋？民進黨團：可請郭董解釋 - 政治 每人發5000元消費券？ 行政院回應了 - 政治 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 - 政治 民調專家：若在野勢力無法整合 民進黨可能長期執政 - 政治 三立可以、中天不行？ 呂謦煒批：NCC赤裸雙標 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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