盧姓男子9日晚間在基隆行竊，卻誤闖警察局交通隊，他發現進入交警地盤，嚇得躲在廁所長達2個小時，直到晚上9點，才步出廁所，並妄想從業務組長辦公室窗戶爬入偷竊，由於拆窗聲過大，引起正上樓的盧姓警員注意，當場被逮捕，警訊後，將他依竊盜未遂罪嫌送辦。

據了解，盧男有多項竊盜前科，平時多在新北行竊，9日傍晚6點多選擇到基隆犯案，先是進入警局交通隊旁消防通道，發現大樓後方有樓梯，但安裝鐵門鎖，他決定先爬上二樓，再藉由冷氣室外機跳進屋內，盧男成功進入後，赫然發現大樓內都是警察，嚇得躲進2樓廁所。

直到晚上快9點，盧男發現走廊上未再有動靜，誤以為警察皆下班回家，偷偷走到業務組長辦公室外，欲想潛入偷竊，想盡各種辦法拆除窗戶，未料，正好有一名盧姓警員上樓，聽見遠方不斷傳出怪異的敲打聲，向前查看發向盧男正要爬進辦公室，立即將他制伏在地，警訊時，盧自稱不知道這裡是警察局。

知情人士透露，業務組長辦公室其實未鎖門，盧男得知自己因拆窗聲音過大被逮後，懊惱表示，「早知道直接開門進去！」，警訊後，將他依竊盜未遂罪嫌移送法辦。