巴基斯場陸企出勤班車疑似遭爆裂物攻擊後發生事故，造成9名大陸在當地工作人員死亡與另29人受傷慘劇。（圖／推特@Rebecca_Rambar)

昨日在巴基斯坦發生的大陸企業出勤班車疑似遭爆裂物攻擊後發生事故，造成9名大陸在當地工作人員死亡與另29人受傷慘劇。巴國資訊部長法瓦德．喬杜里（Fawad Chaudhry）15日晚間在其推特帳號對此表示，事故初步調查已證實確有爆炸物痕跡，不排除與恐怖攻擊有關。巴國政府正盡力搶救傷患，並與中國政府密切協調保障中方人員性命安全，進一步打擊恐怖主義。

陸媒《觀察者網》引述巴國喬杜里資訊部長15日晚間在推特發文表示，該國達蘇水電站專案出勤班車爆炸事件的初步調查已證實有爆炸物的痕跡，不能排除與恐怖主義的相關性，巴基斯坦總理正親自監督（調查的）一切進展，在這方面，（巴）政府與中國大使館正密切協調，雙方將致力於共同打擊恐怖主義的威脅。

14天上午7時（台北時間10時）左右，由中方企業承建的開伯爾─普什圖省達蘇水電站專案出勤班車遭遇爆炸，造成包括9名中方人員和3名巴方人員在內的12人死亡，另有28人受傷。（圖／路透）

Initial investigations into Dassu incident have now confirmed traces of explosivesTerrorism cannot be ruled outPM is personally supervising all developmentsin this regard Govt is in close coordination with Chinese embassy we are committed to fight menace of terrorism together — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) July 15 2021

7月15日的外交部例行記者會上，外交部發言人趙立堅就此表態稱，中方對事件造成中方人員嚴重傷亡感到十分震驚。黨和政府高度重視並在第一時間作出重要批示，要求全力搶救傷患，做好傷亡人員善後工作，迅速查明情況，深入評估有關安全風險，盡最大努力保障中方人員生命安全。

報導說，外交部和中國駐巴基斯坦使館第一時間啟動應急機制，全力開展事件應急處置工作，要求巴方儘快徹查事件，妥善轉移並救治傷患，加強安保措施，消除安全隱患，確保在巴中方人員、機構和專案安全。

事故發生的14日晚間，中國駐巴基斯坦大使和巴外秘一同前往醫院看望了傷患，轉達兩國領導人的關心和慰問。中方亦於15日派跨部門聯合工作組赴巴協助開展工作。

據中國駐巴使館發佈聲明稱，14天上午7時（台北時間10時）左右，由中方企業承建的開伯爾─普什圖省達蘇水電站專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，造成包括9名中方人員和3名巴方人員在內的12人死亡。目前，巴方正在對爆炸原因展開調查。