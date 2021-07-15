北市府公布有確診者足跡10、11日分別到過內湖Costco 、IKEA。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

內湖IKEA（宜家家居）、Costco（好市多）出現確診者足跡，原15日停業1天大清消，內湖IKEA宣布改為停業3天、延至17日，據悉內湖Costco也停3天；另外台北地下街K區（誠品地下街）也發生2例確診，原自主停業3天、延至17日，不過誠品站前店、捷運店後又宣布停4天、延至18日。

內湖IKEA、Costco原停業1天，不過內湖IKEA在官方臉書上宣布，14日收到北市府通知後就閉館清消，將於15至17日暫停營業，據了解Costco也比照辦理；而誠品站前店、捷運店，北市府原表示15至17日停業3天，但也在官網上改為15至18日暫停營業4天。

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