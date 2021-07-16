16日台股大盤指數高檔震盪、終場收盤「萬八」關卡失守。凱基開創基金經理人顏克丞表示，內資籌碼面主導，搭配強勢的新台幣走勢下，大盤指數仍屬看多，基金布局上仍建議維持高持股偏多操作、搭配產業均衡配置；目前評估8月中下旬市場變數較多，須留意市場風格轉換。

顏克丞表示，台股加權指數中長線仍有衝高的機會，主要是資金動能維持高檔態勢，且預估台灣企業獲利修正將受到指數成分的調整，預估2022年企業獲利成長率估值約有5％~10％，對於中長線仍是看旺。此外，現階段觀察台股本益比仍在10年均值附近，以評價面看來不貴，有助內資買氣旺盛續攻。

產業方面，顏克丞表示，觀察中國大陸工信部計畫2021年要建設60萬座5G基站，今年前5個月僅建設13.9萬座，若須達成目標，預計上下半年建設比例為25：75，這意味著下半年5G建設的速度將加速向上，可望帶動台廠5G產業供應鏈的需求大幅度展開，投資組合也將持續側重半導體、汽車電子、資料中心、5G基站等題材，另外，關注減碳計畫或碳中和目標的產業也將納入觀察項目。

後市展望上，顏克丞表示，目前市場預期聯準會將於8月Jackson Hole全球央行年會上討論縮減購債的議題，後續須留意資金回流美國市場的動向；台灣市場疫苗供給與施打的速度，以及在8月中旬前企業公布半年報，預估台股企業獲利上修的循環暫告一段落，須留意下半年市場類股輪動與風格轉換現象，建議趁指數逢回可作加碼進場策略，有助累積長線的漲勢空間。