傳統旺季來臨，且美系客戶新機將於下半年推出，砷化鎵-穩懋(3105)下半年營運不看淡，穩懋董事長陳進財表示，趨勢來看，下半年應該會比上半年好，審慎樂觀看待下半年，今天股東會通過每股配息10元。

穩懋今天舉行股東會，109年雖逢全球新冠肺炎疫情及中美貿易衝突干擾，致使全球智慧型手機銷售不佳，但穩懋因領先佈局5G、氮化鎵等新製程技術，新產品逐步發酵推升公司業績在逆境中衝出佳績，109年營收、毛利率及每股盈餘均創下歷史新高。

就各產品來看，面對5G時代到來，穩懋多年前就已開發5G手機Sub-6 GHz PA相關製程，109年5G手機PA佔營收比重自108年的10%成長至20%以上；在5G基地台及衛星應用方面，穩懋的氮化鎵(GaN-on-SiC)代工營收已連續兩年年成長超過50%；而3D感測應用於旗艦智慧型手機上已正式邁入第4年，109年得力於新終端應用的發酵也有不錯的成長幅度；近幾年在5G手機及基礎建設佈建率提高下，物聯網(IoT)相關應用成長也是可預期的。

在新技術的開發上，穩懋長期持續投資於未來應用及材料如氮化鎵及磷化銦(InP)，除微波通訊之外，還包括光通訊及光感測方面，如更多的Sub-6GHz和毫米波手機應用、資料中心(Data Center)或LiDAR應用於汽車駕駛輔助系統等，超前部屬以確保市場應用成熟時穩懋不會缺席。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，且上半年為傳統淡季，穩懋第1季稅後盈餘為10.95億元，季減14%，年減30%，單季每股盈餘為2.72元，累計上半年合併營收為121.43億元，年成長0.67%。

展望下半年，陳進財表示，趨勢來看下半年應該比上半年好，審慎樂觀看待下半年。

今年以來原物料價格居高不下，是否影響各國推動基礎建設？陳進財表示，各國推動基礎建設是國家政策，也是競爭力的一環，應該不會受原物料價格影響。

去年穩懋完成月產能5000片擴產計畫，將總產能拉升到月產41000片，看好5G自2021年到2025年進入需求爆發期，萬物聯網會有更多應用出來，可望帶動砷化鎵更多需求，穩懋於去年8月中獲得行政院科技部核准，取得南部科學園區高雄園區土地投資設廠，而公司也在5月下旬啟動路竹園區廠房興建工程，預估從土建、無塵室建置、生產機台移入到客戶完成認證須要3年以上時間才能有營收貢獻。