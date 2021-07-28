全球傳動專事生產滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳動系統元件，去年持續接獲大陸自動化設備及5G相關產業訂單，轉虧為盈，去年EPS回升至0.96元，今（28）日股東會通過每股配發現金股利0.8元，配息率83.33％。全球傳動目前滾珠螺桿交期至少半年，滾珠花鍵交期5～6個月，線性滑軌交期5個月，今年底前訂單全滿載，開始接明年訂單。

全球傳動去年合併營收27.4億元，年成長30％，稅後淨利0.91億元，EPS回升至0.96元。上半年合併營收15.34億元，年成長23.45％。

全球傳動董事長李清崑今日主持股東會，承認去年財報、營業報告書及每股配發現金股利0.80元，以及修訂「背書保證辦法」及修訂本公司「股東會議事規則辦法」等議案，疫情期間，只有法人股東參與股東會，前後19分鐘就結束會議。

全球傳動總經理李進勝受訪表示，全球傳動因應鋼鐵等原物料、木材及紙箱等包材，以及疫情期間員工請休防疫照護假而導致人工成本上漲，陸續對客戶調漲報價至少一成。全球傳動目前滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳動系統元件今年底前訂單滿載，目前開始接明年度訂單。