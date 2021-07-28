封測廠超豐(2441)受惠需求暢旺產能滿載，2021年第二季獲利連4季改寫新高，表現優於預期。展望下半年，公司指出市場需求仍大於供給，雖面臨原材料短缺及交期不可預測挑戰，但對下半年營運展望樂觀看待，並基於訂單需求持續擴產。

雖然台股今（28）日早盤開低重挫376.17點、跌破「萬七」關卡，超豐開高上漲2.13％後跟隨翻黑重挫6.71％，但在逢低買盤敲進拉抬下迅速回升，10點半後站回紅盤，截至10點48分上漲2.35％至91.5元，領漲封測族群。三大法人本周迄今合計買超1328張。

超豐第二季營收48.13億元，季增14.19％、年增34.13％，稅後淨利11.38億元，季增22.4％、年增72.7％，每股盈餘（EPS）2元，全數改寫新高。累計上半年營收90.29億元、年增達31.59％，稅後淨利20.68億元、年增71.9％，每股盈餘3.63元，亦齊創同期新高。

超豐總經理甯鑑超表示，無論是既有客戶或新客戶，下半年對新產品開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。公司基於訂單需求持續擴產，認為整體市場仍是需求大於供給，持續看好下半年需求及營運成長。

甯鑑超認為，超豐因產品多樣化及齊全性，吸引更多國際性客戶轉單。上半年公司接單出貨比（B/B Ratio）為1.08、呈現需求大於供給狀態，預期下半年亦將大於1，將持續擴產因應。董事長暨執行長謝永達則表示，今年將不會二度漲價。

新廠建置方面，超豐頭份二廠1月興建、預計明年6月前完工，總面積約1萬坪，可放置800台打線機，預估可貢獻月營收4億元。竹南WT（晶圓測試）二廠4月興建、預計明年6月完工，總面積約3千坪，可放置230台測試機，預計可貢獻月營收5千萬元。