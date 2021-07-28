原物料價格飆漲，且客戶端存有長短料問題，詮欣(6205)審慎看待下半年營運，詮欣表示，車用新產品陸續出貨，工控也比預期好一點，雖然PC相關產品有受缺料等因素影響，整體來看，下半年還是會比上半年好，今天股東會通過每股配息1.5元。

詮欣今天舉行股東會，詮欣於2008年啟動轉型，鎖定車用、資料庫中心/伺服器及工業控制連接器/連接線及網通內部線佈局，受惠於車用、工控及PC產品出貨穩定，詮欣109年合併營收為13.34億元，年成長13.44%，營業毛利為4.58億元，年成長32.75%，合併毛利率為34.34%，年增4.95個百分點，稅後盈餘為1.43億元，年成長27.68%，每股盈餘2.01元。

今年上半年原物料價格飆漲，且電子供應鏈IC長短料問題嚴重，詮欣第2季營運也受到影響，詮欣第1季稅後盈餘為2163萬元，年成長22.55%，單季每股盈餘為0.3元；累計前6月合併營收為7.6億元，年成長9.63%。

展望下半年，詮欣表示，下半年變數在缺料，目前看起來，下半年車用及工控還不錯，車用新產品陸續出貨，工控也比預期好一點，但PC相關產品受缺料影響，客戶拉貨趨緩，整體而言，下半年還是會比上半年好。

今天股東會也增選1席董事，新任董事為吳君偉。