金管會自2019年起推動「金融服務業公平待客原則」，並對證券商進行落實評核，今年第二次辦理評核，兆豐金(2886)旗下兆豐證券再度受金管會肯定，蟬聯證券業(30家)中排行前20%。兆豐證今年上半年稅後盈餘為13.26億元，EPS達1.14元，表現明顯優於去年同期，兆豐證2020年上半年稅後盈餘7.11億元，EPS為0.61元。

兆豐證券發言人暨公平待客推行委員會主任委員龔清賢副總表示，公司早已於5年前即成立跨部門公平待客工作小組，公司董事會除了關注業務發展，亦相當重視公平待客原則執行情形，為落實保護金融消費者權益及助益公司之永續發展，特成立隸屬董事會之「公平待客推行委員會」取代公平待客工作小組，提升位階督促公司各單位精進落實公平待客精神。

為能提供全方位服務，兆豐證券去年底首批獲准開辦高資產客戶理財業務，並於今年發行以「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」為標的指數之ETN，該ETN已於6月25日正式上櫃掛牌。目前兆豐證已經發行了4檔的ETN，分別為兆豐電菁英30N(020004)、兆豐富櫃200N(020024)、兆豐上櫃ESG電菁N(020026)、兆豐富櫃200正2N（02002L）。

兆豐證券也在今年成立的永續經營業務（ESG）執行小組中，設立「公司治理」、「永續金融」、「員工關懷」、「環境永續」及「社會共榮」等五大功能小組，共同推動ESG事務。