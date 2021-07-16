中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會表示，中國決定，7月16日啟動碳市場上線交易，納入首批碳市場覆蓋的企業碳排放量超過40億噸二氧化碳。這意味著中國的碳排放權交易市場一經啟動，就將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。這將為全球合作應對氣候變化增添新的動力和信心，也將為世界其他國家和地區提供借鑒。

今天上午，大陸碳市場上線交易啟動儀式在北京、上海和武漢三地同時舉行。這是中國利用市場機制控制和減少溫室氣體排放，推動綠色低碳發展的一項重大制度創新，是實現碳達峰、碳中和與國家自主貢獻目標的重要政策工具，受到國際國內的高度關注和期待。

趙立堅指出，2015年以來，習近平主席在多個國際場合就碳市場建設作出重要宣示。2021年4月22日，在領導人氣候峰會上宣布，中國將啟動全國碳市場上線交易，這是中方以市場措施促進行業減排的重大舉措。

趙立堅表示，氣候變化給人類生存和發展帶來日益嚴峻的挑戰，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。從實現碳達峰到碳中和，中方所用時間遠遠短於發達國家所用時間，這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策，為推動全球氣候治理，構建人與自然生命共同體做出了自己的貢獻。