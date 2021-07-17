大陸網路安全審查辦公室16日公佈消息稱，國家網信辦會同公安、國安、交通、資源、稅務、市場等7大部門，聯合進駐滴滴出行公司開展網路安全審查。此一雷霆萬鈞之勢實為史上首見，大陸網上輿論驚訝之餘，戲稱之為「七堂會審」。有評論說「滴滴太有面子了」，「什麼來頭能調動這7大部門聯手查案？」更多分析認定，這種從未見過的陣仗對滴滴來說顯然大事不妙，「抬出這7大衙門可不像是來治病的，而是來驗屍的。」

在中共建政以來，對不論是官方或是民間組織，確實從沒見過這種陣仗。這次名義上由國家網信辦帶頭查滴滴的案子，範圍之廣、性質之嚴重可從這7大部門的來歷看出端倪。要調動7部委聯手入駐企業，背後必然是一個極有分量的人或組織在協調，而且地位必定高於這7個部委，由此就能判斷滴滴這個簍子捅得有多大。

滴滴出現國家安全疑慮的項目除了使用者出行數據可能洩露給外國，還包括滴滴自行測繪的高精度地理資訊，這些在大陸法律受到嚴格管制的圖資被懷疑可能已洩露給外國。（圖／路透）

按出動的7部委分析，公安部當然是因為涉及刑事犯罪，國家安全部則更嚴重，涉及危害國安的間諜、洩密、叛國等疑慮；自然資源部、交通運輸部則涉及礦場、水文、森林、山脈，以及道路、港口、機場等基礎設施及地理圖資等重要戰略資訊；稅務總局則是查逃漏稅，市場監管總局則查壟斷等不正當競爭問題與經營方式。這是明面上的，調查過程還會涉及工商管理、金融等其他部門，後續也勢必要配合行動。一家外資與民間合作的企業能動用到官方派出如此陣仗查案，這比冷戰時期敵對國家之間的間諜戰絲毫不遜色。

滴滴出行2位最主要領導人，分別是創辦人兼CEO程維（右）與營運長柳青（左）。在北京對滴滴祭出「七堂會審」之後，滴滴的領導層全數更換已無法避免。（圖／網路）

而動用史上僅見的「七堂會審」，當然是不能善了，否則官方的臉就丟大了，何況還是一家有大量外資成份、還已經在美國上市的知名公司。網上評論說，滴滴能搞到這地步也太有面子了，如果要像有些人猜測可能會「高高舉起、輕輕放下」，那大陸官方的威信勢必一夕崩解，在國際與國內輿論上也會引來如海嘯般的嘲諷。如果只是來喝茶給點警告，讓地方稅務局之類的單位就夠了，這下擎起大刀、堂呼威武，恐怕不只是手上早已握有證據，甚至連要判什麼刑砍幾個頭都算好了。因此有網友說了，明火執仗地動用7大部門，「這可不是來治病的，根本是來驗屍的」。

這次滴滴完全沒有機會「大事化小、小事化無」，如果只是交個十億百億罰款，讓市場監管部門像處罰阿里巴巴那樣出個公告就行，哪需要這麼驚天動地的坦克導彈大砲全數上陣？看來滴滴涉及洩露敏感數據、嚴重違反國家安全的罪名恐怕難逃，至於其他在稅務、壟斷等商業行為違規違法，算來都是小事了。

滴滴出行在網約車上流血競爭，但在自動駕駛軟體開發上卻相當成功，在大陸市場上極具競爭力。圖為滴滴在上海車展中展出自動駕駛系統。（圖／路透）

大陸網信辦對滴滴祭出「七堂會審」的當下，確實在網路下引爆關注。談論最多的除了滴滴使用者個人資料與出行數據可能洩露給外國，還包括滴滴業務上使用、由其旗下地圖資料公司所測繪的高精度地理資訊，在大陸法律上，到一定精度的地圖資料是有國家安全等級管制的，這也就是為何自然資源部與交通運輸部要同時進駐。大陸地質與測繪行業的人士表示，動用到這些部門聯手查案，大概就是涉及洩露可做為軍事用途的精確圖資，以及敏感的科研與政府部門的人員出行數據。

其實網約車近幾年在大陸極為興盛，各地仍有許多較小型或地方型的網約車公司，現在都摩拳擦掌準備搶食滴滴留下的市場空間。（圖／路透）

在北京展示出的雷霆之勢下，滴滴未來的命運已極為黯淡，恐怕已不是換掉整個領導層與罰款就能解決，公司可能面臨拆解，相關主管或許還要坐牢。有人擔憂其旗下的高達千萬名的司機生計如何安排？其實網約車近幾年在大陸極為興盛，很多家都是被滴滴擠出市場，即便如此，各地仍有許多較小型或地方型的網約車公司，滴滴留下的市場份額與相關業務資源很快會被市場搶食殆盡。

大陸財經界對此分析認為，按滴滴目前面臨的危局恐怕很難解脫，若以滴滴可能面臨的下場來比較，今年4月阿里巴巴被重罰182億元人民幣（合台幣792億元），看起來還真是馬雲的「福報」。滴滴出行遭「七堂會審」消息出來後，在美國上市的滴滴（NYSE:DIDI）股價開盤下挫約4%，雖然仍在低檔盤整，沒有出現大量恐慌性賣壓，顯然外國投資人還在觀望。等中國大陸的消息與相關分析傳到美股，恐怕會是一般不同的景象。