據路透引述消息人士指，滴滴出行多年來在中國的監管中游刃有餘，依賴的是公司超過200人的政府事務團隊與官員的私人交往，但在滴滴於上月底赴紐約IPO時，該團隊前未能完全預見監管環境正在發生的巨大變化。

知情人士透露，當大陸國家網信辦得知滴滴要赴美上市的計劃後，便開始研究該公司的數據是否有落入外國實體手中的可能性。當時，公司中的許多人認為政府關係團隊能夠「說服」監管官員。

然而，由於北京對於使用國內數據愈趨敏感，監管機構認為，如果一旦用戶的出行數據洩露，可能會非常危險。滴滴不僅掌握每一個用戶的地理位置的實時數據，只用一個手機號就能確定一個人的位置，而且車內攝像頭的影像和記錄至少保留7天。

滴滴在中國每天為用戶提供2500萬次出行服務，用戶通過手機號和密碼登錄滴滴的APP就可以使用。該公司在國內每年有大約377億個活躍用戶，以及1300萬個活躍司機用戶。

在過去，滴滴的政府關係團隊幫助滴滴在安全醜聞和許多城市缺乏運營許可證的情況下繼續上路。滴滴在中國的業務只有20－30％完全合規取得三項許可，這三項許可分別是公司提供線上叫車服務的許可、車輛運輸許可、以及司機的執照。

根據中國交通運輸部數據，今年6月，滴滴平台上整體合規車輛的比例為30.7％，司機合規的比例為45.2％。

滴滴的股價自6月30日上市以來已經下跌了21％，市值蒸發了142億美元。