金融科技趨勢大起，金融機構的專利實力不容小覷，CRIF中華徵信所統計，國泰金控，國壽，富邦人壽三家入圍2021年營收前十大企業中的金融業者，共計擁有184項專利發明，其中專利數量由國泰人壽奪冠。CRIF中華徵信所總經理郭曉薇指出，新推出的『專利盡職調查報告』服務，讓有已申請專利的金融科技「有價化」，對大型金融業能驅動創新，找出對商業模式有利的高價值；中小企業、新創業者則可以據此向金融業進行無形資產融資，滿足金融需求。

『專利盡職調查報告』研發團隊根據中華民國專利資訊檢索系統，找出國泰人壽的專利取得，為「適用於管理、商業的數據處理系統或方法」挹注最多資源，並取得117項專利發明；而泰金則將資源投入研發高品質專利，單是一項「資訊整合系統以及整合資訊的方法」專利，就被評斷為A等級的高價值專利，是含金量最高的專利證明。

富邦人壽部份，該團隊指出，相較於前述兩家，富邦人壽將部分資源佈局在「數據識別」的專利技術上，是台灣第一家獲得「生存調查視訊服務系統」專利的壽險業者，擁有35項專利發明。其母公司富邦金控，雖然不在前十大營收企業榜單中，但也積極挹注資源驅動創新，類似於國壽，在「適用於管理、商業的數據處理系統或方法」類別的高價值專利比例達到8％，即使科技大咖IBM集團在該值也不過5％，富邦金控因此留下超越IBM的新紀錄。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，專利評價在歐美國家相當盛行，與國際高度接軌的台灣企業技術其實不輸國外大廠，且根據經濟部智慧財產局專利案件申請統計，台灣專利申請量連續五年維持在7.2萬件以上，甚至2019年更高達74652件，在具有豐沛技術實力的基礎上，企業對於無形資產評價的需求逐年上升。

「專利」以其資訊公開、透明之特點，成為評價無形資產的首要資料，惟郭曉薇認為，傳統專利徵信流程須從世界各大專利局搜集資料，取得資料後如何準確評估專利價值也成為一大難點，分析人員僅能透過自身經驗進行評斷，且過程費時至少兩週以上，如此一來更拉長企業商業決策評估的時程，國人自我研發的專利盡職調查報告可以克服許多痛點，更能彰顯企業的新創技術實力。