一名租屋哥透露，某天洗完澡出來後發現地上的烤箱竟然自行運轉，但烤箱根本沒插電，讓他相當錯愕，「越想越不對勁，有沒有人能提供合理的假設或解釋呢？」貼文一出隨即掀起網友熱議，就有內行人解釋背後真相，直言跟靈異無關，要他不要自己嚇自己。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，日前將家裡烤箱搬來租屋處，因為暫時沒使用，就將烤箱隨意放置在地上，也沒插上插頭，不料當天他洗完澡後卻發現烤箱發出「滴答」的運轉聲，且正在進行15分鐘的倒數，讓他相當錯愕，「我完全沒有碰到烤箱，而且我有去試轉那個轉盤，沒有出點力氣是不會轉動的，加上門也是鎖的，洗澡期間應該沒有人進來」。

當下沒有多想的他，放任烤箱自行倒數結束，15分鐘後烤箱果然發出「叮」一聲便停止運轉。但事後他越想越不對勁，自己在這間套房住了快一年都沒發生什麼事，唯獨這件事讓他心裡發毛，「有沒有人能提供合理的假設或解釋呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有內行人直指真相與「機械式轉盤」有關，紛紛留言回應「 網路上好像有些人也有反映這個品牌的跳時間問題，沒事的，機械問題」、「烤箱的計時器是機械原理，不用電也會動，應該上次有人轉卡住了」、「旋鈕有時會生鏽卡住，應該上次就卡住，突然撞到或是熱脹冷縮彈開，才會繼續倒數」、「以前遇過提前停止，過陣子突然把剩下的轉完」。