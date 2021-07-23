周五國際金價幾近持平，但受到近來美元走強影響，本周黃金價格估將以下跌作收，為5周以來首見。

對使用其他貨幣的投資人而言，美元走強導致以美元計價的黃金價格變貴，使黃金的吸引力降低。而美元升值，也抵消了美國公債收益率下滑給金價帶來的支撐。

目前黃金期貨微升0.13%，報每盎司1,807.7美元。

黃金現貨目前微跌0.04%，報每盎司1806美元。

本周以來金價下跌約0.2%。

DailyFX外匯策略師Ilya Spivak表示，美元走高，是金價拉回的催化劑。美元指數仍然在3個半月高點下方徘徊，並可望連續第二周收高。

因擔心Delta變體病毒將引爆新一波疫情，並使全球經濟復甦前景蒙上陰影，資金開始轉往美元避險。

Fitch Solutions出具報告指出，未來幾周黃金價格料將保持區間走勢。但未來幾個月通膨仍將是金價主要的驅動力，短線可望為金價帶來支撐。

市場焦點將轉向美國聯準會下周召開的貨幣政策會議，以尋找更多未來政策走向的線索。

從技術面來看，現貨金可能會重新測試每盎司1,810美元的阻力區，一旦突破該阻力區，現貨金可望挑戰1,815～1,825美元。

此外，目前銀價下跌0.2%，報每盎司25.40美元，料將連續第三周收跌。鈀金漲0.4%，報2,727.94美元。鉑金持平於1,092.71美元。