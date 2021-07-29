29日，日股收紅，因日產汽車與一些半導體業者，財報結果出奇的好所帶動。日經指數收27,782.42點，漲200.76點或0.7%。東證收1,927.43點，漲7.78點或0.41%。

日本新冠疫情升溫，28日東京每日確診者又創歷史新高，也壓抑早盤漲勢。不過，財報好消息頻傳，讓市場淡化新冠病毒會有擴散疑慮。

日產汽車漲5.76%，連兩年都賠錢的日產，28日新出爐的財報中，最近一季營利不僅轉虧為盈，同時，也上修財測目標。

愛德萬測試漲7.33%，因這家晶片製造測試機的業者財報數字好看外，同時也宣布要實施庫藏股。

Screen控股漲5.81%，因需求強勁，這家晶片製造機的廠商製造商調高財測，並優於預估值。

電子零件業者TDK，因季報成績不如預期，股價跌3.17%。

季報亮眼的網遊公司Cyberagent跌7.36%，因投資人獲利了結所致。

索尼漲3.46%，日前，索尼表示，PS5產品自2020年11月推出以來，銷售量已超過PS4了。

東證指數中，精工機械類漲幅1.98%最大，電器類也漲1.58%。