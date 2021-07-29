儘管聯準會(Fed)表示未來目標朝縮減購債為目標，但並未給出明確時間，因此市場預估距離升息仍距離一段時間，故吸引投資人逢低買進，使金價反彈至1周高點，並突破1800美元，而白銀、白金皆漲逾1%；截至台北時間7月29日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲15.7美元，報每盎司1815.4美元。

9月白銀上漲0.403美元，報每盎司25.28美元。

10月白金上漲14.5美元，報每盎司1072.6美元。

9月鈀金上漲19.4美元，報每盎司2642美元。(商品行情網)