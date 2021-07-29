29日，韓國三星電子公布最新財報，由於半導體事業體表現優異，因此第2季獲利搶眼。

這家全球最大記憶體晶片與智慧手機大廠，第2季淨利為9.63兆韓元，約83億美元，年增率達73.4%。

同時，營業利益方面，年增54.3%達12.56兆韓元，為2018年第3季以後本業獲利最好的一季。至於營收，年增率約2成為63.67兆韓元，也是三星有史以來表現最好的第2季。

三星第2季財報傳佳音，其實也與公司自己已在7月初公布的財測相符。同時，也優於市場預估值。

倘若以季成長來看，三星第2季淨利季增34.9%，營利增33.9%。不過，營收卻較第1季減少2.6%。

三星第2季財報佳，主要歸功於記憶體晶片價格上漲，與晶圓代工產能逐漸恢復所致。2021年2月，三星美國德州代工廠，因特大暴風雪導致停工約1個月，產能當時也一度停擺。

光是三星的半導體部門，這隻金雞母第2季營收達22.74兆韓元，年增24.7%，而營利也年增27.6%至6.93兆韓元。季與季相比，營利則大增超過一倍，營收也成長近2成。

三星表示，由於市場對伺服器與個人電腦記憶體需求強勁，再加上DRAM與NAND這些記憶體產品，平均售價漲價幅度比預期還要大，所以獲利才會如此亮麗。

相較於半導體，三星IT與手機通訊事業群，因為新冠疫情影響故無太突出表現。第2季營收為22.67兆韓元，年增率9.3%。同時，營利也成長66.2%至3.24兆韓元。

三星這個部門年度獲利雖成長不少，但季度卻不理想。與第1季相比，第2季營收下滑22.4%，營利也減少26.2%。

三星表示，因受季節性影響與新冠疫情不退，自己IT與手機產品在第2季賣不動。再加上料件短缺以及越南產線中斷等利空，因此才會發生獲利有季減現象。

再來看顯示器面板產品，第2季則表現地可圈可點，這要歸功於有位客戶上次未採買足夠的數量，這次一次買足。

因此，顯示器事業群的營收在第2季為6.87兆韓元，年增率為2.2%，但營利卻大漲超過一倍，達1.28兆韓元。至於與第1季相比，營利暴增2.5倍，但營收卻少了0.7%。

三星指出，儘管行動電子產品有季節性需求疲軟等負面因素，但在一次性收益與銷售單價提升下，因此第2季獲利會比第1季來得好。

而在三星的消費性電子部門，包括視覺顯示與數位家電業務，也是表現不俗。營收年增31.8%達13.4兆韓元，營利年增45.2%為1.06兆韓元。與第一季相比的話，營收季增3.2%，但營利卻減5.4%。

三星補充，市場對電視的需求第2季雖不如第一季，但與2020年相比，還是有成長。三星在第2季時，高檔產品賣得不錯，例如新品Neo QLED。還有整個部門在營運策略上的靈活運用，故消費性電子產品獲利穩健。

市場關心的整體資本支出，三星表示，第2季共為13.6兆韓元，高於首季的9.7兆韓元，其中，以半導體的12.5兆韓元最多，顯示器則分到0.6兆韓元。