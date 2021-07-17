中國駐英國大使館網站7月17日消息，英國議會下院口頭通過沒有約束力的動議，呼籲英國政府拒絕派代表出席北京冬奧會。駐英國使館發言人對此回應，英國議會下院通過個別人發起的所謂抵制冬奧會的動議，這種把體育政治化的做法嚴重違背奧林匹克精神，損害國際奧林匹克事業，也是對英國運動員的不尊重。中方對此堅決反對。

發言人指出，上述動議炮製者對中國的指責完全建立在謊言基礎上。涉疆問題根本不是什麼人權、宗教或民族問題。新疆根本不存在什麼「種族滅絕」「拘留營」或「強迫勞動」。中國政府所做的一切均是依法進行，目的是為了反暴恐、去極端化、反分裂。正是由於中方的努力，目前新疆社會安全穩定，發展持續向好，各族人民充分享有各項權利，各少數民族的語言文字、傳統文化、風俗習慣等得到很好保護和傳承。

發言人說，北京2022年冬奧會和冬帕奧會是中國對國際奧林匹克運動作出的又一重要貢獻，參加北京冬奧會也是冬奧運動愛好者的熱切期盼。當前北京冬奧會各項籌備工作進展順利，得到包括國際奧會在內的國際社會的高度認可。中方有信心與各方一道，將2022年北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

發言人奉勸英國有關議員，收起這套卑劣的政治把戲，停止針對中國的造謠抹黑，停止對國際奧林匹克運動的褻瀆，不要站在運動員和冬奧運動愛好者的對立面，否則，只會是搬起石頭砸自己的腳，以失敗告終。