美國與西方盟友19日正式譴責大陸的一系列網攻行為，當中也包括對微軟的電子郵件系統進行的大規模駭客攻擊。

美國與西方盟友昨（19）日正式譴責大陸的一系列網攻行為，包括對微軟的電子郵件系統進行的大規模駭客攻擊，以及其他透過軟體勒索要求贖金的攻擊行動，北京要求的贖金甚至高達數百萬美元，美國官員指出，大陸的網攻行動令他們「大開眼界」。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮與歐洲、亞洲盟國昨日聯合發布聲明，點名大陸國家安全部利用罪犯駭客，在全世界進行一系列破壞穩定的行動以謀求私人利益，當中也包括對微軟發動駭客攻擊。

美國政府也指控北京是一起針對美國進行的勒索軟體網攻的幕後主謀，該起網攻行動牽涉「巨額贖金要求」，甚至達到「數百萬美元」。

美國資深官員表示，美國與盟國聯合發布聲明，目的在強烈譴責在「網路世界的不負責任行為」，尤其當美國正試圖抑制俄羅斯對關鍵基礎設施的勒索軟體攻擊時，來自大陸的駭客仍持續構成威脅。

美國司法部昨日也宣布起訴4名大陸公民，檢察官指控這4人和大陸國安部合作，於2011至2018年間，針對企業、大學、政府機構的數十個電腦系統發動駭客攻擊，他們被控攻擊包括科學技術、傳染病研究等商業機密。

儘管美國正式將一系列網攻行動咎責北京，不過目前華府還不打算進一步對北京祭出制裁。美國總統拜登昨日表示，目前還在確定究竟發生了什麼事，調查還未結束，他說美東時間20日上午將會收到更詳盡的彙報。美國官員指出，「不排除進一步追究（北京的）責任。」

美國官員也指出，和來自俄羅斯的網攻行動不同，來自大陸的駭客行動和北京政府的關聯更緊密，拜登昨日也表示，「據我所知，中國政府如同俄羅斯斯政府，都沒有親自動手，不過有保護那些動手的人，甚至可能協助他們動手，這可能就是不同之處。」

官員指出，來自大陸的網攻行動包括網路勒索、挖礦劫持（cryptojacking），以及從全球各地的受害者竊取經濟利益，當中至少一間美國企業受到和大陸情報單位有關的駭客勒索大筆贖金，不過官員拒絕透露更多細節。

大陸透過犯罪網絡入侵全球各地並勒索贖金的涉入程度令美方大感驚訝，一名美國資深官員指出，「真正令人驚訝與新鮮的是，利用罪犯駭客進行未獲准的網路操作以及犯罪行動來謀求經濟利益，真的讓我們大開眼界及驚訝。」

除了美國，包括英國、澳洲、紐西蘭、加拿大等五眼聯盟成員，以及歐盟、日本、北大西洋公約組織（NATO）等也加入聯合發布聲明。