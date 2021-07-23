需求仍看好，周四歐美原油期貨連3漲；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，將從8月到12月放寬產量限制，增加供應40萬桶/日。但摩根士丹利(Morgan Stanley)認為，下半年市場需求仍將超過供應，並看好布蘭特原油將在每桶70美元的中高段區間徘徊。

此外，儘管美國能源資訊署(EIA)公布上周原油庫存意外增加，但庫欣儲油中心則是連續第六周呈降，下降140萬桶，來到3670萬桶，觸及去年1月以來的最低水平，吸引買盤進場；其中美國原油漲幅2.3%，倫敦原油漲幅2.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲1.61美元，報每桶71.91美元；8月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.13美元；8月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖2.27美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.56美元，報每桶73.79美元。(商品行情網)