由於全球最大石油消費國，美國上周的原油庫存降至去年1月以來的最低水平，加上該國及歐洲的汽油需求開始趨於穩定，顯示燃料需求仍暢旺，令盤中油價延續昨日漲勢；周四(7/29)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.07美元，報每桶72.46美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.03美元，報每桶74.77美元。(商品行情網)