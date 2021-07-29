《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 10:522021/07/29 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球最大石油消費國，美國上周的原油庫存降至去年1月以來的最低水平，加上該國及歐洲的汽油需求開始趨於穩定，顯示燃料需求仍暢旺，令盤中油價延續昨日漲勢；周四(7/29)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.07美元，報每桶72.46美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.03美元，報每桶74.77美元。(商品行情網) 《期貨》8月台指期開漲171點 金融、電子上挺 《電機股》盧明光喊Q2轉盈 大同站回季線 #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》車用認證到手 德微業績進補 09:272021/07/29 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 08:192021/07/29 財經 社評／美中都有控制衝突的意願 04:102021/07/29 焦點新聞 《國際產業》軟銀賣股填滴滴錢坑？優步盤後重挫5％ 09:272021/07/29 財經 官股護盤 鎖定重量級權值股 04:102021/07/29 財經要聞 國際半導體產業協會：Q2全球矽晶圓出貨創新高 04:102021/07/29 財經要聞 彩虹漆藝扣 隨中華隊登東奧舞台 04:102021/07/29 焦點要聞 五角大廈為何急轉彎 04:102021/07/29 時論廣場 陳朝平快評》疫苗外交 台美聯手挺高端？ 09:502021/07/29 快評 雲端爆發 微軟市值破2兆美元 04:102021/07/29 全球財經 丙種爆倉釀恐慌 盤中104檔跌停 04:102021/07/29 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 陸吸入式新冠疫苗 獲《柳葉刀》認可 - 產業財經 - 旺報 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 丙種爆倉釀恐慌 盤中104檔跌停 - 財經要聞 - 工商時報 官股護盤 鎖定重量級權值股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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