亞洲男子標槍紀錄保持人、台灣好手鄭兆村，今天上午在東京奧運B組資格賽表現不佳，

鄭兆村在2017年台北世大運驚天擲出91.36公尺奪金，成為亞洲第一位擲出超過90公尺以上的選手，寫下亞洲紀錄。

2019年鑽石聯賽上海站，鄭兆村擲出87.12公尺摘下銀牌，進而提前取得東京奧運入場券。隨後又在伯明罕站以87.75公尺奪金，成為台灣田徑界第一位在鑽石聯賽拿到金牌的選手。

東京奧運因為疫情延遲1年，鄭兆村也超過1年的時間沒有參加國際比賽，今天第一次試擲68.18公尺，16位選手中倒數第4。

鄭兆村第二次擲出71.20公尺，成績雖有進步，但依舊距離83.50公尺門檻有一段很大差距。德國選手朱利安第一次就擲出84.41公尺跨過門檻後就休息，巴基斯坦選手阿薩德在第二次擲出85.16公尺取得決賽資格。捷克選手瓦德來赫把握住第三次試擲機會擲出84.93公尺，成為分組第3位跨過決賽門檻的選手。'

鄭兆村第三次試擲，深深吸一口氣，以矯健的步伐往前直奔，可惜試擲失敗，這次奧運成績停留在71.20公尺，分組排名15，同樣是無緣取得7日晚上的決賽門票。