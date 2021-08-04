渣打銀行將在台灣啟動大規模招募計畫，預計將開放優先理財客戶拓展專員、客戶關係經理與投資顧問等總計150個職缺。渣打銀行強調，將以更貼近市場需求的金融商品，結合專業貼心的人性化服務，持續提供台灣客戶完善的國際級銀行體驗。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，台灣是渣打集團的關鍵市場，消費金融業務更已躍居集團全球第二大市場，台灣除了業務獲利不斷成長，在數位金融創新也屢有亮眼表現。近年來，亞洲強勁的經濟成長動能，更象徵消費金融業務的龐大潛力，也讓渣打集團對於深耕亞洲業務皆深具信心。台灣消費者對金融創新的接受度，更讓台灣在渣打集團推動數位化過程中扮演關鍵角色，未來渣打銀行在台灣將持續投資發展更多元的數位銀行平台，並透過與生態圈夥伴結盟合作，加速壯大在台業務規模，並結合渣打集團資源，讓在地客戶也能取得國際級的銀行服務，邁向台灣消費者首選的外商銀行。

林素真指出，不論是高資產客群或個人金融業務，台灣都是渣打集團的策略重點市場，而因應全方位的業務蓬勃發展需求，渣打銀行在台灣將進一步深化業務布局，並將透過招募計畫，號召優秀人才，以更充實完善的資源服務在地客戶。渣打銀行預計將開放150個多元職缺，包括優先理財客戶拓展專員、客戶關係經理、投資顧問及信用貸款業務等。