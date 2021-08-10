美國6月職缺數創下歷史新高，且招聘人數亦同步增加，顯示儘管經濟加快復甦，但阻礙勞動力市場的缺工情況仍然嚴竣。

根據美國勞工部周一公布的6月職缺和勞動力流動調查（JOLTS），美國6月職缺數大幅增加59萬個，達到1010萬個，首次突破1000萬大關，並創下歷史新高，較2018年疫情爆發前創下的最高記錄還多出了約250萬職缺。數據並顯示，今年以來美國職缺數增加近50%。

根據路透社所做的預測調查，經濟學家預期美國6月職缺數將增至928萬個。

美國4大地區的職缺數均有所增加，職缺率從5月的6.1%上升至6.5%。

調查顯示雇主們仍難以快速回補人力，以追上受疫情重創的經濟觸底反彈的速度。這場大流行病帶來的宅在家生活模式，給許多企業帶來翻天覆地的變化。

摩根大通分析師Peter McCrory表示，6月的「職缺招聘比」雖有所有所放緩，但仍處於歷史高檔。6月職缺和招聘之間的差距僅較5月略為下滑，創下歷史次高記錄，凸顯出雇主在補足職缺上仍然面臨困難。

6月職缺增加最多的產業為專業和商業服務、零售，以及住宿餐飲服務業。

這項周一公布的JOLTS數據仍釋出一個樂觀的信號，即6月的招聘人數從5月的600萬人增加到670萬人，增加幅度創下歷來次高記錄，僅少於2020年5月的招聘人數，當時美國在歷經了第一波封鎖後重啟經濟。6月招聘人數的增長，主要由零售業帶動。6月招聘率為4.6%，高於5月的4.2%。

隨著學校開學，以及在危機時期加發失業給付的措施即將結束，經濟學家普遍預期美國的招聘力道將進一步增強。

報告亦顯示，6月自願離職人數從5月的360萬增加到390萬人，遠超出疫前水準。

這項JOLTS調查結果與最近公布的就業數據大致吻合。美國勞工部上周五公布，7月非農就業人口經季調後增加94.3萬人，遠超出市場預估的84.5萬人，並創下去年8月以來的新高記錄。此外，6月非農就業人口上修至增加93.8萬人。7月失業率大跌0.5個百分點，至5.4%，優於市場預估的5.7%。且調查顯示美國雇主正持續提高薪資。

值得注意的是，人們對Delta新冠變種病毒急速擴散導致疫情捲土重來感到擔憂，這可能成為部分失業者無法重返勞動力市場的阻力。