健身器材業者7月營收出爐，岱宇(1598)受塞港缺櫃影響有34%訂單遞延，營收陷入今年的谷底，月減8.35%，年減27.94%；明躍(4151)月成長29.91％，年成長32.77％。

明躍7月營收2.29億元，月成長29.91％，年成長32.77％；前7月營收18.22億元，年增114.09％。因應新機種上市，迎接歐美消費旺季需求，明躍正積極進行擴產，預計新產能在下半年開出，滿足旺季的銷售成長。

明躍上半年合併營收15.89億元，成長135.18％；營業利益2,958.9萬元，扭轉去年同期本業虧損狀況；雖然上半年因台幣升值，認列了匯兌損失1,300萬元，歸屬母公司稅後淨利2,132萬元，仍然創下十年來同期新高EPS 0.43元。

岱宇表示，近期全球航運塞港、缺櫃情況尚未舒緩，影響集團旗下各品牌合計約34％訂單遞延，係短期營收表現受壓的主因。7月合併營收達新台幣7.51億元，月減8.35％，前7月合併營收達73.64億元，年成長43.20％。

岱宇指出，隨著旗下各品牌主要客戶已明顯加大拉貨力道，有信心帶動集團單月營收表現隨著步入傳統旺季下展現良好向上力道，亦積極配合搶櫃策略，加速反映各品牌因應原料、運輸成本漲價訂單出貨認列，創造整體營運正面效益，對第3季營運仍樂觀以待。