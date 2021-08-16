連接器廠正崴(2392)受匯兌損失影響，上半年稅後盈餘為3.24億元，年減25.86%，每股盈餘為0.67元；由於進入傳統旺季，正崴下半年營運可望延續往年趨勢，正崴預期，今年上下半年營收比為4:6。

第2季為淡季，且電子產業鏈受IC缺料及原物料價格飆漲干擾，正崴第2季營收為174.33億元，年減14.96%，營業毛利為21.78億元，年減1.22%，單季合併毛利率為12.5%，年增1.74個百分點，受到匯兌損失5600萬元影響，稅後盈餘為2.98億元，年減28.37%，單季每股盈餘為0.62元；累計上半年合併營收為373.07億元，年成長2.18%，營業毛利為42.84億元，年成長18.74%，合併毛利率為11.48%，年增1.6個百分點，稅後盈餘為3.24億元，年減25.86%，每股盈餘為0.67元。

正崴前7月合併營收為434.63億元，年減3.38%，隨著傳統旺季來臨，正崴表示，消費性產品、電競、遊戲機相關產品需求不錯，且蘋果新機即將上市，8月營收會回溫，森崴新增的營收也會在第4季認列，下半年業績可望延續往年趨勢較上半年成長，上下半年營收比約4:6。