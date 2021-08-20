第3季為歐美傳統消費旺季，岳豐(6220)第3季營運可望攀升，岳豐總管理處暨財會處副總經理蔡瑞華表示，訂單看起來還不錯，今年第3季可望維持往年趨勢比第2季成長，下半年會比上半年好。

岳豐今天下午參加櫃買中心業績發表會，岳豐有生產製造、電子商務B2B直接銷售及B2B零售通路三個事業體，其中生產製造部分，岳豐擁有台灣、東莞、無錫3個生產據點，公司於2021年增加租用菲律賓一廠及二廠，未來每月將增加電源線材及電源插頭500萬米及網路跳線120萬條，估計營收分別為600萬美元及120萬美元。

在電子商務B2B直接銷售及B2B零售通路部分，電子商務B2B直接銷售事業單位為Monoprice及Bestlink；B2B零售通路事業單位為Prime及Monopric，其中Prime是美國領先的延長線及電源插座之供應商，主要客戶為美國連鎖實體賣場如：LOWE'S、Costco等。

受惠於新冠肺炎疫情帶動消費型態朝向網購，今年上半年電子商務銷售佔比達47%，實體通路銷售約27%，生產製造佔比約26%。

由於上半年為傳統淡季，且貨價大漲等問題干擾，岳豐今年上半年稅後盈餘為6690萬元，年減38.1%，每股盈餘為0.51元；累計前7月合併營收為68.46億元，年成長11.03%。

就產品來看，POWER CORD(電源線)約佔38%，CABLE(3C線裝及配件)約佔30%，消費電子產品約佔32%。

蔡瑞華表示，今年下半年跟往年差不多，目前訂單看起來還不錯，最大變數在貨運，今年第3季可望維持往年趨勢比第2季成長，下半年會比上半年好。