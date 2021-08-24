展碁國際(6776)今舉行法說會，展碁總經理林佳璋表示，展碁今年H1繳出亮麗成績，除了因疫情帶動的資訊週邊和家電銷售營收成長外，今年雲端資訊軟體類產品銷售大幅增長，帶來對毛利率及獲利正面挹注。上半年毛利率為5.1%，EPS為1.81元，對於H2目前展望樂觀，預估毛利率也會在5.1~5.5%之間。

對於為何展碁在今年6月併購博瑞達，林佳璋表示，企業的成長有水平的成長也有垂直的成長，水平的成長展碁定位為通路的平台，因為都是通路平台，可以整合性質雷同的代理或是貿易的公司。博瑞達就是屬於水平整合，其營業項目是橡膠，雖然產品線不同但是後端是差不多的，博瑞達銷售合成橡膠，每年營業額約40億左右，獲利約0.9~1.2億元間，今年因運費大幅上揚，可能獲利會弱一點，但是獲利還是不錯，全年EPS約在5~10元左右。

至於未來博瑞達的營運，林佳璋表示，博瑞達除代理合成橡膠之外，現在也積極布局天然橡膠，不是期貨買賣而是布局最上游的原料取得，上游原物料貨源已經掌握。

林佳璋表示，目前大家對解封預期較高，家用NB買氣熱潮也下來，但商用NB買氣則是回溫。展碁也在擴大雲端資訊軟體銷售業務，已逐步掌握下載式軟體競爭優勢，雲端銷售以訂閱制，營收呈穩定增長。

累計展碁上半年營收年增7.7％、達86.95億元，毛利率衝上5.15％新高，營益率1.28％，稅後淨利年增68.7％、達1.4億元，拉抬淨利率1.62％亦站高，每股盈餘1.81元優於歷年同期表現。