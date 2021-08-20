世芯-KY(3661)今日舉辦法人說明會，無懼天津飛騰事件衝擊，HPC(高速傳輸)晶片出貨暢旺帶動下，上半年每股賺11.22元，展望第三季，世芯-KY認為，狀況已經相較先前預估的好轉，「第三季並不會非常悲觀」!

世芯-KY第二季合併營收27.25億元、季成長2.5%、年成長65.8%，寫下歷史新高，單季每股獲利5.54元。

世芯-KY累計上半年營收53.85億元、歸屬於母公司業主淨利7.76億元，每股盈餘11.22元，為歷年同期歷史新高。

世芯-KY第二季主要營運動能來自於HPC晶片，占比營收達87%，除大陸客戶貢獻穩健外，也穩定出貨第二大客戶，另外，由於一次性費用下降，使得營業費用下降，帶動單季淨利潤創歷史新高。世芯-KY第二季營收占比，大陸占64%、日本占6%、台灣占3%，其他市場則為27%。

世芯-KY表示，第三季新的案子有不錯斬獲，對於第三季並不會非常悲觀，比想像中好，從7月營收就可以感覺到，7月合併營收8.13億元，年增23.84%。

有鑑於半導體/IC產業的強勁投資，HPC相關需求持續增加，世芯-KY看好下半年產業需求依舊樂觀，世芯-KY採用7奈米製程的第2顆、第3顆AI晶片下半年開始出貨給美國客戶，另外，大陸HPC客戶的產品週期接近尾聲，預計未來新一波需求會落在2022年。