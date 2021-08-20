永固-KY(5546)第2季合併營收13.76億元，營業利益0.98億元，歸屬母公司稅後淨利0.79億元，與上季相較分別增加21.05％、18.45％與79.6％，EPS 0.95元。上半年合併營收25.12億元，營業利益1.81億元，歸屬母公司稅後淨利1.22億元，EPS 1.5元。

永固-KY表示，今年大陸混凝土行業走勢已恢復為逐季成長的常態軌道，並且逐季的增長幅度，會隨著工程加速明顯增加，旺季效益將會持續至明年農曆年前，尤其7月份中國政治局會議甫定調下半年的財政發展方向，其中，對基礎建設投資加速推進被列為重點項目，此將有助大陸混凝土行業的旺季效益更為明顯。

此外，自去年下半年起大陸混凝土價格維持低檔的情況，一直延續到今年上半年，雖對公司毛利率造成影響，但從行業秩序來看，大陸混凝土行業歷經一年餘的價格低檔期，已迫使多數體質不佳、資金不足的小廠陸續退出市場，目前重慶混凝土業者數量相較去年同期，已減少逾三分之一，預期在產業秩序逐漸回到正軌下，永固-KY身為當地領導廠商，可望成為旺季來臨的主要受惠者之一。

永固-KY表示，從混凝土需求來看，隨著重慶各地工程加快進行，公司混凝土產量亦已逐月呈現穩定的增長，尤其公司今年以來陸續新增重慶泰宏站與重慶中興站，在整體產能相較去年增加約一成，且新增混凝土站與原有站的供貨幅射範圍重疊性並不高下，隨著下半年旺季效應，產量維持逐月增加將是可預期的。

而在小廠陸續退出市場，產業秩序漸恢復正常軌道下，大陸混凝土價格亦已醞釀漲價，8月初大陸浙江中南及沿海地區的水泥價格已陸續漲價，混凝土價格隨之調漲應會在近期發生；永固-KY表示，按照過往經驗，淡旺季的混凝土價差，最高可達約2成，此不僅會反應在營收表現上，按照過往經驗，公司上下半年的營收表現占比約為4:6，且在毛利率將明顯提升下，上下半年獲利表現的差異性會更顯著。