觀望氣氛濃，上周五歐美原油期貨微幅收高；石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，將從8月到12月增加供應40萬桶/日，據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，上周石油鑽機數量增加7座，來到387座；但分析師指出，儘管放寬供應限制，不過預期年底前仍將略有供應不足的現象。

然而投資人也衡量Delta變種病毒所帶來的影響，專家更擔憂冬季期間恐怕再出現新型態的新冠變種病毒，令市場觀望氣氛濃厚，終場油價漲幅受限；其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.16美元，報每桶72.07美元；8月熱燃油維持平盤，報每加侖2.13美元；8月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.29美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.31美元，報每桶74.10美元。(商品行情網)