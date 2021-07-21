桃園市議會21日開臨時會，藍營議員提案建議增加防疫紓困專案報告，但綠營以防颱、防疫為由反對，最後表決以2票之差，通過變更議程，將於下周一、26日專案報告。(蔡依珍攝)

桃園市議會21日開臨時會，藍營議員提案建議增加防疫紓困專案報告，但綠營以防颱、防疫為由反對，最後表決以2票之差，通過變更議程，將於下周一、26日專案報告。(蔡依珍攝)

桃園市議會21日開臨時會，議長邱奕勝指出，市府團隊致力防疫工作，但「莫忘世上苦人多」，要協助受疫情衝擊的艱困行業，藍營議員提案建議增加防疫紓困專案報告，但綠營以防颱、防疫為由反對，最後表決以2票之差，通過專案報告變更議程。

原定5月要召開的桃園市議會第2屆第15次臨時會，因三級警戒而延期，隨著疫情減緩、微解封，議會21日起一連5天補開，邱奕勝致詞感謝市府團隊投入防疫工作，很辛苦，但也語重心長提醒：「莫忘世上苦人多！」尤其疫情衝擊很多行業，希望市府落實紓困工作，他也提到，9月開學只剩1個月，礙於18歲以下仍未開放打疫苗，務必要在開學前完成學校教師疫苗接種。

國民黨團執行長徐玉樹跟進表示，疫情期間非常多市民陷入困境，但想法和建議沒有管道可以表達，動議變更議程，增加1天防疫紓困專案報告，了解桃園疫情發展、疫苗施打和紓困作為等。

議員舒翠玲也聲援指出，防疫工作量大，若有疏漏、沒有聽到民眾心聲，將失去補正和及時修正的機會，像是目前紓困已有很多亂象，和民眾息息相關，期勉透過專案報告讓施政團隊檢討缺失、立即改善，才會是與時俱進的府會生態，相信在府會通力合作下，讓桃園成為符合民意、有修正能力的宜居城市。

但民進黨議員蔡永芳持反對意見，直指颱風來勢洶洶，市府團隊不但要防疫、還要防颱，尤其31接種站幾乎天天開張，都要人力，屆時恐將忙得一團亂，認為若想了解防疫工作，可以「每天追劇」，鎖定下午3點半市長直播即可，反對變更議程。無黨籍議員牛煦庭則建議可提早把所有議員的問題彙整好，避免讓全部局處長都來備詢，減少對防疫工作的影響和局處的負擔。

朝野意見不一，邱奕勝裁示由大會表決，最後22人贊成、20人反對，通過變更議程案，且因防疫和紓困幾乎和各局處都有相關，並非僅衛生局，裁示下周一、26日將由鄭文燦、市府所有局處及3個事業單位主管出席防疫專案報告，若桃園宣布放颱風假，則直接順延一天。