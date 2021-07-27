不滿蘇內閣表現 2年7個月首度近5成。本報資料照

台灣民意基金會今公布最新民調，民調顯示，不滿蘇內閣施政表現，不滿意的人比滿意的人多6個百分點，2年7個月以來不滿意比例第一次逼近5成；而紓困案不滿意者比滿意者多5個百分點。

民調顯示，蘇內閣整體施政表現7.6％非常滿意，36.5％還算滿意，25.2％不太滿意，24.5％一點也不滿意；4成4滿意、5成不滿意，其中2成5強烈不滿。

和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人上升 2.6 個百分點，不滿意的人增加 0.8 個百分點，這一來一往，不滿意比滿意的人多 5.6 個 百分點。

他認為，7月滿意上升顯然和整體疫情趨緩，以及關係國人生命與健康的大量疫苗確定進口有關。

他說，這次調查所呈現的民意趨向，無論在紓困、逕自給予只完成二期實驗的高端疫苗 EUA、堅持不公開說明疫苗預算與價格等民怨，第一線的蘇內閣閃躲不了的；而25到64 歲青中壯公民明顯過半數不滿意蘇內閣的施政表現，中性選民則有5成不滿意。

至於7 月 27 日解除疫情三級警戒；17％非常擔心，41.8％還算擔心，33％不太擔心；顯示5成9擔心，3成8不擔心。擔心者比不擔心者多 21 個百分點，透露大家懷抱著戒慎恐懼的心情。

這次的紓困案， 7.1％非常滿意、35.6％還算滿意，25.8％不太滿意、21.8％一點也不滿意。顯示4成3滿意，4成8不滿意。

他說，與半年前做比較，滿意蔡政府紓困表現的人從 75.4％大幅滑 落到 42.7％，相差 33 個百分點，是一個巨大的轉變。不滿意蔡政府 紓困表現的人從 21.2％大幅增加到 47.6％，遽增 26.4 個百分點。整體來講，兩個不同 時期民眾對蔡政府紓困表現的感覺截然不同，從數字的變化中可清楚看見民意的怒火在燃燒。