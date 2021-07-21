新北市長侯友宜今年4月在新北市議會承諾明年成立青年局，新北市政會議21日通過《新北市政府組織自治條例》修正草案，與《新北市政府青年局組織規程》，將設置新北市政府青年局，下設綜合規畫科、職涯發展科、創業資源科與秘書室，全案送議會審議，若要明年順利成立，須在這個會期通過議會審議，市府才能編列預算執行。

侯友宜今市政會議表示指出，對於青年局近期已跟各界充分討論，相關組織章程經過市府法規會審查通過，今天報議會審議。

侯友宜指出，希望透過青年局，讓青年相關就業、創業輔導與職涯規劃都能照顧到，目前議會也表達支持，盼條文能快速通過，盡速成立青年局。

根據研考會擬定的組織章程，青年局將設有1名局長、1名副局長，另還有主任秘書、專門委員、科長、主任、秘書、專員、會計員與人事管理員等。

其中綜合規畫科主要負責青年發展政策規劃、青年單一窗口、青年參與國際事務及學習體驗、學生與青年社團諮詢、輔助、協力合作、青年公共參與、社會參與、青年志 願服務及青年參與網路平台設置管理等事項。

而職涯發展科則負責青年生涯發展政策、青年職涯探索、青年職場體驗及創新培力、職涯發展相關場地之營運管 理等事項。

創業資源科負責創客人才培育、創業人才與社群交流、新創事業業師諮詢與輔導課程、青年創業貸款及補助、 地方創生、青年創業相關場地之營運管理等事項。

秘書室則負責文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、 室之事項綜理局務，並指揮、監督所屬員工。