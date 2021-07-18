美國財政部當地時間7月16日發佈的月度國際資本流動報告（TIC）顯示，2021年5月，大陸所持美債較4月減少177億美元，持有量降至1.078兆美元。這是大陸連續第3個月減持美債，但仍為美債第二大海外持有者。雖然持倉量最近幾個月都有所降低，但總體來說，日本和大陸持有的美債總量，仍超過排名第3到第5位的英國、愛爾蘭、盧森堡的持有美債總和。

另據《北京青年報》報導，國際清算銀行在最新行業報告中解釋稱，當前以美元為主導的國際清算體系已不再符合國際商貿的新要求，同時，新冠病毒促使各國加快採用數位支付和加密貨幣的速度。同時，歐盟、俄羅斯和新興市場國家也正在對黃金和本國數位貨幣的戰略價值進行聯合重估。

而日本也在今年5月繼續位居美國國債的最大海外持有者，但所持美債較上月減少106億美元，重返年初以來的下跌態勢，總持倉量降至1.266兆美元。這也是日本最近10個月裡第8次減持美債。歷史資料顯示，2019年6月起，日本的美債持倉規模從2017年5月以來首次超越大陸、晉升為第1位，也在去年7月持有美債總量1.29兆美元曾創歷史最高。但之後日本則開始陸續減持美債。

觀察目前美債前10大債主中，有一半是拋售美債，也有一半選擇增持。其中英國在5月增持近360億美元美債；代表對沖基金興趣的開曼群島也增持27億美元美債，連漲2個月。