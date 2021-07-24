袁詠琳目前仍須靠輪椅代步。（翻攝袁詠琳IG）

大陸歌壇人材輩出，台灣天王天后的愛徒也不遑多讓！張惠妹得意門生持修，雖因疫情影響活動喊卡，但他今年共接下5支代言，加上創作版稅等收入，身價躍逾千萬。周董愛將袁詠琳（Cidy）近年在大陸爆紅，即便日前韌帶斷裂開刀尚未痊癒，廠商仍堅持不換人，支持她拄拐杖登台演出。

持修去年奪下金曲獎最佳新人後身價大漲，今年共有5支代言曝光，包括寶可夢、機車、礦泉水、氣泡酒，以及尚未曝光的生活用品。近來除了出門拍廣告，持修大多閉關在家創作，力拚今年底前推出第二張專輯。他日前為了廣告拍攝，帥氣調酒換來隔天起床全身痠痛，並且獻出人生酒精初體驗、品嚐氣泡雞尾酒，持修笑說：「我是大人了，很可以。」

袁詠琳去年參加大陸《乘風破浪的姐姐》知名度大開，商演節目邀約不斷，除了固定錄製2檔真人秀節目、每個月超過4場商演，還得忙音樂季等活動，將一路忙到農曆過年；她行程如此繁忙，無奈3週前打網球時，右腳倒地重擊導致韌帶斷裂，緊急進行微創手術。

袁詠琳術後短暫休息2天便飛往北海準備商演，她的經紀人24日表示，Cidy此行一路都坐輪椅，今活動登台柱著拐杖、坐高腳椅，快歌曲目也改成自彈自唱，「幸好Cidy很樂觀，希望趕快康復再上球場，她的目標是溫布頓業餘網球賽」。